Відкриття автобусного терміналу в Хмельницькому відбулося 20 вересня

У Хмельницькому запрацював перший в Україні міжнародний термінал компанії KLR Bus, з якого перевезення відбуватимуться до 15 країн Європи. На його території є кавʼярні, майданчик для вигулу тварин і навіть каплиця. Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

«Новий автобусний термінал розрахований на 500 пасажирів, на його території є сучасні зони очікування із доступом до Wi-Fi, зручні вбиральні, кав’ярня, мінімаркет, дитяча зона, каплиця та спеціально обладнаний майданчик для вигулу тварин. Планується, що кожного дня з 14 платформ здійснюватиметься по 200 виїздів у міста України та Європи», – зазначив Олександр Симчишин у Facebook.

За словами міського голови, відкриття першого в Україні терміналу компанії KLR Bus покращить інфраструктуру, підвищить економічний рівень громади та створить пів сотні робочих місць. Крім того, завдяки приватним інвестиціям на його будівництво не виділяли грошей з бюджету міста.

Автобусний термінал розташований на вулиці Вінницьке шосе 12/2Д й працює з 05:00 до 23:00. Доїхати до нього можна маршруткою №28А.

Додамо, що компанія KLR Bus була заснована у 2013 році й займається міжнародними перевезеннями до Німеччини, Чехії, Австрії, Польщі, Словаччини, Нідерландів, Франції, Швейцарії, Бельгії, Люксембургу, Італії та Португалії. У власності компанії понад 100 автобусів європейського класу. Щороку її послугами користуються більше 200 тис. пасажирів.