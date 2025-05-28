Планується запустити дві пари поїздів, які щодня курсуватимуть з Сянока до Хирова

Польський залізничний перевізник SKPL Cargo повідомив про готовність до запуску регулярних поїздів з Сянока до українського Хирова вже з червня цього року. Планується, що щодня на цьому маршруті курсуватимуть дві пари поїздів.

Компанія SKPL Cargo отримала дозвіл на запуск поїздів у рамках так званого відкритого доступу з Сянока до Хирова через Кросценко ще у жовтні 2023 року, але з того часу сполучення не були запущені, зокрема, через невідповідність залізничних колій на українському боці. У 2022-2023 роках колію європейського зразка 1435 мм відновили на ділянці від державного кордону до міста Хирів. Свій відрізок цієї лінії від кордону до Сянока також відремонтували поляки.

Президент приватного перевізника Томаш Страпаґель повідомив, що SKPL хоче запускати поїзди до Хирова з червня цього року, пише Rynek kolejowy.

«Нам вдалося усунути найбільшу перешкоду для запуску поїздів, а саме правила та вартість доступу до інфраструктури для польських поїздів в Україні», – зазначив Томаш Страпаґель. З його слів, наразі тривають остаточні домовленості щодо руху польських поїздів по інфраструктурі стандартної колії в Україні та організації прикордонних перевірок на залізничному переїзді в Кросценку.

Планується запустити дві пари поїздів, які щодня курсуватимуть до Хирова. Один з них відправлятиметься із Заґужа через Сянок до Хирова, а інший – із Сянока в’їжджатиме до Заґужа, а потім продовжуватиме рух до Хирова.

По дорозі плануються зупинки в Сяноку, Угерцях, Устриках Дольних та Кросценку. Подорож із Загужа та Сянока до Хирова триватиме близько 3 годин 50 хвилин. Протяжність маршруту – майже 70 км.

«Наша компанія підтверджує свою готовність обслуговувати поїзди Сянок – Хирів. На даний момент ми чекаємо на узгодження умов щодо проїзду з української сторони і з “Укрзалізницею”», – повідомили ZAXID.NET у компанії SKPL Cargo.

Міська голова Хирова Мирослава Королюк та керівник управління транспорту Львівської ОВА Степан Рудницький розповіли, що 8 квітня вже відбувся пробний запуск поїзда з Хирова до Сянока. Усі сторони підтвердили готовність з технічного боку, проте наразі немає точної дати запуску регулярного сполучення.

Польський перевізник також хотів би курсувати через Хирів до Перемишля, але наразі це неможливо. Для цього потрібно відкрити пункт пропуску в Мальховіце.