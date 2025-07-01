Запуск регулярних поїздів з Сянока до Хирова скасували

Польський залізничний перевізник SKPL Cargo не запускатиме раніше анонсоване сполучення з українським містом Хирів. Компанія пояснює це юридичними та економічними проблемами. Раніше польський перевізник заявляв про готовність запустити регулярні поїзди з Сянока до Хирова вже з червня цього року.

Вже багато місяців приватний перевізник SKPL Cargo анонсував запуск комерційних пасажирських сполучень з Сянока та Загужа до українського міста Хирів. Компанія планувала ввести в розклад дві-три пари сполучень, які курсуватимуть щодня або лише у робочі дні. Через те, що сполучення не мало фінансуватися польськими місцевими чи центральними органами влади, компанія отримала рішення про так званий відкритий доступ до інфраструктури, яке формально дозволяло експлуатувати сполучення з польського боку, пише Rynek kolejowy.

Дату відкриття перевезень кілька разів переносили – спочатку перевізник припускав, що запустить сполучення у 2024 році. У травні він оголосив про початок роботи у червні 2025 року, а в середині місяця повідомив про поточні міжнародні домовленості.

«Тепер ми знаємо, що зрештою поїзди взагалі не будуть запущені. Ще одна юридична проблема виникла з боку Української залізниці», – пояснив президент SKPL Cargo Томаш Страпаґель.

З його слів, йдеться про неможливість польських поїздів заїжджати до самого Хирова, який розташований за кілька кілометрів від прикордонного переходу Кросценко – Хирів.

«”Укрзалізниця” пропонує, щоб поїзди SKPL мали кінцеву зупинку у Стар’яві, яку вони вважають прикордонною станцією», – стверджує президент компанії. Це село, розташоване ближче до кордону, але за кількістю населення у декілька разів менше, ніж Хирів, який також служить місцевим транспортним центром.

«Тож ми повідомили українську сторону, що поїздка до станції Стар’ява не має економічного обґрунтування», – стверджує президент SKPL. З його слів, компанія призупинила будь-які роботи над комерційним сполученням із Сянока. При цьому він наголосив, що місцеві органи влади з обох боків кордону доклали зусиль для запуску сполучення.

На його думку, створення маршрутів із Сянока до Хирова є нереалістичним у нинішніх умовах. Томаш Страпаґель зауважив, що прикордонний перехід на сусідній залізничній колії у Мальговицях досі не відкритий. Це, у свою чергу, унеможливлює створення транзитних маршрутів із Сянока до Перемишля через Стар’яву та Нижанковичі.

Регулярний рух пасажирських поїздів із Сянока до Хирова було призупинено у 2010 році. Відтоді ділянка залізничної колії № 108 Устрики – Кросченко – державний кордон не використовується в регулярному русі. Вже кілька років з Сянока до Устриків курсують внутрішні маршрути Polregio.

Нагадаємо, у травні цього року SKPL Cargo підтвердила готовність обслуговувати поїзди Сянок – Хирів. «На даний момент ми чекаємо на узгодження умов щодо проїзду з української сторони і з “Укрзалізницею”», – повідомили тоді ZAXID.NET у компанії.

Міська голова Хирова Мирослава Королюк та керівник управління транспорту Львівської ОВА Степан Рудницький повідомляли, що 8 квітня вже відбувся пробний запуск поїзда з Хирова до Сянока. Усі сторони підтверджували готовність з технічного боку.