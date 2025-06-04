Street Food So Good пройде у парку культури та відпочинку ім. Б. Xмельницького

Весняний фестиваль вуличної їжі Street Food So Good пройде у новому форматі – підтримка ментального здоров’я. За словами організаторів, захід має на меті стати своєрідним місцем сили та осередком стабільності, де кожен може знайти власні способи підзарядки та перезавантаження.

«Street Food So Good – це чудова можливість перевести подих в умовах турбулентності, – розповідає Інна Кляп, співзасновниця події. – Не фокусуватися на тривожних новинах хоча б на день, знайти підтримку серед своїх, розслабитися без почуття провини й пам’ятати про банальні речі: турбота про себе важлива. Дбати про своє ментальне здоров’я – це не примха, а щоденна необхідність».

Для підсилення тематики цього сезону організатори події презентують оновлений формат фестивального лекторію – з лекціями психотерапевтів від платформи Rozmova, представників проєкту UNBROKEN, також медійними гостями з Києва – ютуб-шоу «ЕБАУТ». Віднайти баланс також допоможе арт-терапія, музична терапія. А для відвідувачів, яким тримати ментальне здоров’я допомагають спортивні та розважальні активності, організатори підготували слеклайн, баланс-борд, стрільбу з арбалету, джампери та багато іншого.

Музичний хедлайнер свята – гурт «Pianoбой». Дмитро Шуров під акомпанемент військового скрипаля Мойсея Бондаренка виконає свої найпопулярніші композиції та з головою занурить у світ глибоких почуттів та справжньої музичної естетики. Виступ відбудеться у перший фестивальний день – 6 червня, о 20:00.

У рамках події спільно із благодійним фондом 1991 оголошено благодійний фестивальний збір на потреби війська. Ціль – 1 600 000 грн на 3 авто для 2-го батальйону 12 БрСпП «Азов». Як і торік, задля підтримки збору на території парку діятиме чимало інтерактивних зон, розіграшів та інших активностей, спрямованих на донати (колесо фортуни, портрети за донат тощо).

Гастро-складова події також буде насиченою – Street Food So Good збере під одним дахом понад 30 фудпроєктів, серед яких як добре відомі львів’янам Daily Dose, Nice Guys, Реберня, Гасова Лямпа, Epic Cheeseburger Cafe, 4 чебуреки, Shoco, так і нові проєкти та локальні крафтові виробники. Учасники готуватимуть ваш улюблений стріт фуд з благодійною метою – частина коштів із продажу страв та напоїв спрямовуватиметься на фестивальний збір.

Крім основної сцени із розважальною програмою, на локації буде додатковий DJ place, який працюватиме у суботу та неділю із 18.00. На території традиційно діятиме дитяча зона, дизайн-маркет зі стильними дрібничками та pets friendly зона для чотирилапих друзів.

Ексклюзивний медіапартнер фестивалю – Радіо Люкс ФМ.

Квитки на фестиваль можна придбати за посиланням.

Локація: Парк культури та відпочинку ім. Б.Хмельницького

Години роботи фестивалю:

п’ятниця – 17:00 - 22:00;

субота – 12:00 -22:00;

неділя – 12:00 - 22:00.

Додаткову інформацію можна знайти на сторінці фестивалю в Instagram.