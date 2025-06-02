Одяг від Караванської поєднує епатаж та традицію

У ZAG Gallery відкрита нова, друга, експозиція під назвою «Рай/Пекло», яка поєднує графіку Альбрехта Дюрера та голландських майстрів, а також натюрморт XVII ст., український іконопис XVI ст. та новітнє українське мистецтво.

Історія проєкту почалася з імені Альбрехта Дюрера та евакуйованих творів. У ZAG натрапили на його серію гравюр, де рай і пекло існують буквально поруч. Саме ця ідея лягла в основу експозиційної концепції: співіснування протилежностей, яке простежується у творах різних епох, національних шкіл та жанрів.

На виставці, що поєднує різні стилі, жанри та епохи, представили 145 творів живопису, графіки, скульптури та інсталяції від 66 митців. Вона охоплює мистецтво п’яти століть. Творами, що відразу привертають увагу є, звісно, графіка Дюрера, вдало експонована в окремому «кабінеті».

Також одним із центральних експонатів є «Страшний суд», українська ікона XVI століття з фондів Національного музею у Львові, а також один із варіантів полотна «Козаки пишуть листа турецькому султану» Іллі Рєпіна з колекції Харківського музею. На виставці представлений голландський натюрморт XVI століття, а також голландська графіка XVIII–XIX століть. Також глядачі побачать твори сучасних українських митців.

Саме у такий насичений художній простір вписала свій фешн-перформанс «Дюрер. Янголи. Спокусниці» відома українська дизайнерка Оксана Караванська представила у Львові, у Zag Gallery. Вона наполягає на тому, що це – саме перформанс, а не показ мод.

«Мій новий концепт – про Жінку, жіночність та її багатоликість. Вона завжди різна: ангельська, спокуслива, вродлива, загадкова, відьомська і навіть трохи небезпечна... Її тіло може бути струнким, повним, молодим, зівʼялим, але від того не втрачається її справжня сила. Недарма стільки легенд про енергетичні, мольфарські таланти наших жінок. Одна історія про конотопську відьму чого вартує!», ‒ розповідає Караванська.

Одяг від Караванської поєднує епатаж (авторкою епатажних вишивок є Ксенія Уманська) та традицію. Як і експозиція, що стала для колекції не тлом, а повноцінним місцем дії, дизайнерка поєднала різні сталі та жанри, стереотипи та їх подолання.

Перформанс відбувся лише раз, ставши унікальним видовищем, проте експозицію можна оглянути до 3 вересня.

Фото Євгена Кравса