Правоохоронця затримали під час спроби перевезти ухилянта за кордон

В Одеській області співробітники СБУ, ДПСУ та ДБР затримали правоохоронця, який організував схему з незаконного перевезення ухилянтів через кордон до невизнаного Придністров’я. За свої послуги чоловік просив 6000 доларів, повідомили у пресслужбі ДБР у середу, 4 червня.

Слідство встановило, що правоохоронець шукав чоловіків призовного віку, охочих виїхати за кордон та пропонував вивезти їх на територію невизнаного Придністров’я. Перевезення відбувалося поза офіційними пунктами пропуску.

«Після отримання коштів він підвозив “клієнта” до кордону та надсилав скрін карти з вказівками, де саме перейти межу. 28 травня 2025 року його затримали під час спроби незаконного перевезення чергового ухилянта за кордон», – повідомили у пресслужбі ДБР.

Правоохоронцю повідомили про підозру в організації незаконного переправляння людей через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 454 тис. грн.

З якого саме органу затриманий правоохоронець, у пресслужбі ДБР не уточнили. Втім, на фото, оприлюднених ДБР, видно співробітника управління внутрішньої та власної безпеки ДПСУ, які розслідують порушення у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, у січні 2025 року в Одесі також викрили схему перевезення ухилянтів до невизнаного Придністров'я. Місцевий житель з двома спільниками намагався перевезти двох мешканців Дніпра за 9-12 тис. доларів.