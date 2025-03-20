Затриманий житель Придністров'я працював на російську воєнну розвідки

Співробітники Служби безпеки України затримали в Одесі агента російської воєнної розвідки з невизнаного Придністров’я. Він приїхав в Україну, щоб вкрасти розробки у сфері безпілотних систем. Про це у четвер, 20 березня, повідомили у СБУ та Офісі генерального прокурора.

За інформацією слідчих, житель невизнаного Придністров’я приїхав в Одесу за завданням так званого заступника міністра оборони ПМР, який співпрацює з російською воєнною розвідкою. Шпигун мав завербувати військового Сил оборони, який працює з безпілотниками та отримати від нього документацію на новітні ударні та розвідувальні українські БпЛА. Встановлено, що зловмисник планував вивезти документацію до Придністров’я, щоб на основі українських розробок налагодити там власне виробництво ударних безпілотників для Росії.

«Служба безпеки викрила агента одразу, коли він прибув у нашу державу під виглядом підприємця, який нібито імпортує українську продовольчу продукцію. Надалі СБУ документувала кожен крок зловмисника, що дозволило затримати його “на гарячому”, коли він намагався одержати флешносій з таємною інформацією у сфері БпЛА», – йдеться у повідомленні.

Під час затримання у російського агента виявили два пістолети, їх направили на експертизу. Затриманому оголосили підозри у шпигунстві та незаконному поводженні зі зброєю. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Суд вже обрав для нього запобіжний захід вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу.