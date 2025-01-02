Організаторам схеми загрожує до дев'яти років ув'язнення

На Одещині поліцейські та співробітники СБУ затримали 25-річного місцевого жителя, який разом з двома спільниками організував незаконну схему перетину кордону. За гроші затримані намагалися перевезти до Придністров’я двох ухилянтів з Дніпра. Про це у четвер, 2 січня, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За даними правоохоронців, зловмисники у месенджерах підшукували охочих незаконно перетнути державний кордон поза межами пункту пропуску. За це організатори схеми вимагали від 6 до 9 тис. доларів. Зокрема, чоловіки запропонували двом своїм знайомим з Дніпра втекти до невизнаного Придністров’я. За таку послугу ухилянти мали сплатити 13 тис. доларів на двох.

«Для цього дніпряни приїхали до Одеси, де їх зустріли двоє спільників та відвезли на зустріч до організатора схеми. Фігурант проконсультував клієнтів щодо пішого руху, надав поради щодо маскування та пообіцяв особисто підвезти їх якнайближче до кордону», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці викрили злочинну схему та затримали організатора під час отримання грошей від ухилянтів. Ще двох зловмисників затримали у їхніх помешканнях. Під час обшуків правоохоронці вилучили у затриманих гроші, мобільні телефони, автомобілі та докази незаконної діяльності.

Затриманим оголосили підозри в організації незаконного переправлення людей через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України). Наразі суд обрав для підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу. Якщо провину підозрюваних доведуть, їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі.