Правоохоронці ведуть розслідування щодо мережі нелегальної міграції з України

Правоохоронці Молдови викрили нову мережу нелегальної міграції чоловіків з України. Зловмисники за 10 тис. доларів допомагали українцям мобілізаційного віку незаконно перетнути кордон із Молдовою. Про це повідомив новинний сайт NewsMaker 29 грудня.

Молдавські правоохоронці розповіли, що злочинне угруповання діяло на придністровській ділянці молдовсько-українського кордону в районі українського міста Кодима і молдовського села Плопь.

«Коли мігранти потрапляли до Молдови, їх передавали іншим членам угруповання, які під приводом “легалізації” їхнього перебування вимагали додаткову винагороду та вводили українських громадян в оману. Пізніше мігрантів нелегально переправляли до країн ЄС», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що 13 грудня правоохоронці затримали в Кишиневі 23-річного громадянина Молдови, який є членом злочинного угруповання. Його затримали на 72 години, після чого відправили під домашній арешт на 30 днів. Триває розслідування.