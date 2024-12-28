Усіх підозрюваних взяли під варту із правом внесення 35,4 млн грн застави

Закарпатські правоохоронці оголосили підозру пʼятьом організаторам схеми ухилення від мобілізації. Зловмисники проклали клієнтам маршрут втечі до Румунії через Тису. Коли ж під час перепливання річки двоє чоловіків почали тонути – їхній провідник не допоміг, а втік. Про це повідомив у суботу, 28 грудня, Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, організували незаконну схему жителі Закарпатської та Івано-Франківської областей. Вартість послуг вони оцінювали у 7-10 тис. доларів з людини.

«У квітні 2024 року одна з таких спроб закінчилася трагічно – двоє членів групи, які перетинали кордон вплав через Тису, потонули. Їхні тіла виявили на березі річки на території Тячівського та Хустського районів. Один чоловік досі вважається зниклим безвісти. Іншим вдалося дістатися Румунії», – повідомляють в Офісі Генерального прокурора.

Маршрут незаконного переправлення розпочинався у селі Бедевля Тячівського району. Підозрювані знали, що навесні річка є повноводною, тому піший прохід там неможливий. Однак клієнтам цю інформацію не повідомили й навпаки запевняли, що усе безпечно.

«Один із підозрюваних супроводжував групу безпосередньо до берега річки Тиса. Коли чоловіки зайшли у воду, почали кликати на допомогу та тонути, він поїхав із місця події», – додають правоохоронці.

Слідчі оголосили затриманим про підозру в організації незаконного переправлення через державний кордон, вчиненої групою небезпечним для життя та здоров’я способом (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає від семи до девʼяти років позбавлення волі.

Наразі пʼятьом фігурантам обрали запобіжні заходи – тримання під вартою із можливим внесенням застави. Її загальна сума для усіх склала 35,4 млн грн. Також у межах слідства правоохоронці вилучили майно підозрюваних.