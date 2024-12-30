Чоловіків призовного віку не пропустили через кордон

Львівські прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися виїхати за кордон на підставі документів про шлюб з жінкою з інвалідністю. Так, 34-річний мешканець Тернопільщини одружився з сестрою своєї дружини, яка має інвалідність. А житель Волині їхав через кордон відразу з двома жінками – колишньою і теперішньою.

«На українсько-польському кордоні прикордонники виявили два випадки фіктивних шлюбів, укладених з метою незаконного виїзду за межі країни. В обох ситуаціях чоловіки одружилися із жінками з інвалідністю, щоб отримати підстави для виїзду», – повідомили у ДПСУ.

У пункті пропуску «Краківець» 34-річний мешканець Тернопільщини надав документи, згідно з якими його дружиною є сестра його реальної колишньої дружини. Жінка має інвалідність 2-ї групи. Чоловік офіційно розлучився в травні, а вже в липні уклав новий шлюб. Подружжя їхало до Польщі на роботу.

А у пункті пропуску «Шегині» 47-річний житель Волині вирушив за кордон із двома жінками — своєю новою та колишньою дружинами. Його 59-річна дружина має інвалідність 2-ї групи, шлюб з нею уклали у червні, відразу після розлучення чоловіка.

Оперативники 7 прикордонного Карпатського загону надіслали до поліції повідомлення про ознаки кримінального правопорушення за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України.