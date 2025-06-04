Поживний салат з креветками. Рецепт дня0
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Салат із креветками – це страва, яка сподобається всім поціновувачам легкої та смачної їжі. Креветки мають ніжний смак, багаті на білки й мікроелементи, і прекрасно поєднуються зі свіжою зеленню та пікантним соусом.
Інгредієнти:
- креветки;
- сіль, часник, перець за смаком;
- мікс зелений – рукола та шпинат;
- томати чері;
- пармезан;
- кедрові горішки;
- оливкова олія – 2-3 ст. л.;
- гірчиця у зернах – 1 ст. л.;
- сік половинки апельсина;
- мед – 1 ч. л.;
- соєвий соус – 2 ст. л.
Спосіб приготування:
Креветки почистіть, посоліть, поперчіть і додайте подрібнений часник. Обсмажте їх на добре розігрітій сковороді по 1 хвилині з кожного боку до золотистої скоринки, пише Рolli_cooking.
У велику тарілку або салатник викладіть зелень, розрізані навпіл томати чері та обсмажені креветки.
Для заправки змішайте оливкову олію, лимонний сік, мед і гірчицю. Добре перемішайте до однорідної консистенції та полийте салат.
Зверху натріть пармезан та додайте злегка обсмажені на сухій сковороді горішки. Подавайте одразу.