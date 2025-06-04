Салат із креветками – це страва, яка сподобається всім поціновувачам легкої та смачної їжі. Креветки мають ніжний смак, багаті на білки й мікроелементи, і прекрасно поєднуються зі свіжою зеленню та пікантним соусом.

Інгредієнти:

креветки;

сіль, часник, перець за смаком;

мікс зелений – рукола та шпинат;

томати чері;

пармезан;

кедрові горішки;

оливкова олія – 2-3 ст. л.;

гірчиця у зернах – 1 ст. л.;

сік половинки апельсина;

мед – 1 ч. л.;

соєвий соус – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Креветки почистіть, посоліть, поперчіть і додайте подрібнений часник. Обсмажте їх на добре розігрітій сковороді по 1 хвилині з кожного боку до золотистої скоринки, пише Рolli_cooking.

У велику тарілку або салатник викладіть зелень, розрізані навпіл томати чері та обсмажені креветки.

Для заправки змішайте оливкову олію, лимонний сік, мед і гірчицю. Добре перемішайте до однорідної консистенції та полийте салат.

Зверху натріть пармезан та додайте злегка обсмажені на сухій сковороді горішки. Подавайте одразу.