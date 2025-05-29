Крабовий салат з молодою капустою. Рецепт дня0
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Весна – чудовий час для легких та свіжих страв, і молода капуста зараз якраз у сезоні. Вона ідеально поєднується з крабовими паличками, утворюючи ніжний та хрумкий салат. А головна родзинка – незвична заправка на основі грецького йогурту, яка робить цю страву ще й корисною.
Інгредієнти:
- 300 г;
- 100 г;
- 20 г;
- шт.;
- 1/2 шт.;
- 150 г;
- 1 ч. л.;
- 1 ч. л.;
- 1 ч. л.;
- 1 ч. л.;
- 1 шт.;
- за смаком;
- за смаком.
Спосіб приготування:
Почніть із того, що дрібно наріжте молоду капусту – вона стане основою салату, додасть свіжості й приємної хрумкої текстури. Крабові палички розріжте уздовж на тонкі смужки, а варені яйця наріжте акуратними кубиками. Додайте до них подрібнену зелень, наприклад, кріп або петрушку, і консервовану кукурудзу, попередньо зливши з неї зайву рідину. Усе разом перекладіть у глибоку миску, пише Shuba.
Окремо приготуйте легкий, але насичений соус: змішайте грецький йогурт з лимонним соком, додайте трохи гірчиці, кілька крапель бальзамічного оцту та оливкової олії. Для пікантності натріть або пропустіть через прес зубчик часнику, приправте сіллю й свіжомеленим чорним перцем. Заправте салат одразу перед подачею, щоб він залишився максимально свіжим і ароматним.