Весна – чудовий час для легких та свіжих страв, і молода капуста зараз якраз у сезоні. Вона ідеально поєднується з крабовими паличками, утворюючи ніжний та хрумкий салат. А головна родзинка – незвична заправка на основі грецького йогурту, яка робить цю страву ще й корисною.

Інгредієнти:

капуста молода – 300 г;

300 г; крабові палички – 100 г;

100 г; консервована кукурудза – 20 г;

20 г; яйця курячі – 2 шт.;

шт.; петрушка, пучок – 1/2 шт.;

1/2 шт.; грецький йогурт – 150 г;

150 г; лимон, сік – 1 ч. л.;

1 ч. л.; оцет бальзамічний – 1 ч. л.;

1 ч. л.; олія оливкова – 1 ч. л.;

1 ч. л.; діжонська гірчиця – 1 ч. л.;

1 ч. л.; зубки часнику – 1 шт.;

1 шт.; сіль морська за смаком;

за смаком; перець чорний мелений за смаком.

Спосіб приготування:

Почніть із того, що дрібно наріжте молоду капусту – вона стане основою салату, додасть свіжості й приємної хрумкої текстури. Крабові палички розріжте уздовж на тонкі смужки, а варені яйця наріжте акуратними кубиками. Додайте до них подрібнену зелень, наприклад, кріп або петрушку, і консервовану кукурудзу, попередньо зливши з неї зайву рідину. Усе разом перекладіть у глибоку миску, пише Shuba.

Окремо приготуйте легкий, але насичений соус: змішайте грецький йогурт з лимонним соком, додайте трохи гірчиці, кілька крапель бальзамічного оцту та оливкової олії. Для пікантності натріть або пропустіть через прес зубчик часнику, приправте сіллю й свіжомеленим чорним перцем. Заправте салат одразу перед подачею, щоб він залишився максимально свіжим і ароматним.