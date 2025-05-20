Зараз ідеальний час для легких яскравих страв, і цей салат з печених овочів саме такий. Він поєднує хрусткий айсберг із насиченими смаками запечених інгредієнтів, створюючи гармонійний дует свіжості й глибини. Зелений соус з анчоусами додає пікантності та об’єднує всі компоненти. Ідеальний як гарнір до м’яса чи риби або як самостійна страва.

Інгредієнти:

картопля – 400 г;

броколі – 200 г;

цукіні – 150 г;

томати-чері – 100 г;

айсберг-салат – ½ качана;

свіжий шпинат – 50 г (велика жменя);

петрушка – великий пучок;

філе анчоуса в олії – 4 шт.;

рослинна нейтральна олія – 70 г + олія для запікання;

сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування:

Картоплю добре помити, не очищаючи, розрізати на половинки й викласти на деко, злегка змащене олією. Запікати в духовці при 180 °C приблизно 40 хвилин, поки вона не стане м’якою всередині та зі рум’яною скоринкою. Цукіні нарізати напів кружальцями, а броколі розділити на невеликі суцвіття – викласти на окреме деко й запікати 20 хвилин при тій самій температурі, пише «І це прекрасно».

Поки овочі готуються, приготувати соус: у блендер покласти великий пучок петрушки, додати 70 г нейтральної рослинної олії та 4 філе анчоуса. Збити до однорідності, скуштувати – анчоуси самі по собі солоні, тож сіль додаємо лише за потреби.

Айсберг нарізати невеликими квадратиками, шпинат залишити цілим або трохи подрібнити руками. Запечені овочі після приготування трохи остудити, а томати-чері розрізати навпіл. З’єднати всі інгредієнти в мисці, заправити зеленим соусом і добре перемішати. Салат найкраще подавати одразу після приготування.