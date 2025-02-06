У будь-якому разі креветки потрібно активно помішувати на пательні, тож вони приготуються будь-де

Креветки та інші морепродукти готуються досить швидко, якщо дотримуватися кількох основних правил. В іншому разі вони можуть переваритися й стати жорсткими або залишитися сирими. Шеф-кухар Євген Клопотенко детально розповів про процес приготування смачних креветок.

Чи потрібно чистити креветки

Це не обовʼязково. Ви можете смажити креветки й в панцирі, і без нього. Зазвичай у панцирі готують великі креветки, щоб зберегти привабливий зовнішній вигляд та соковитість. При подачі їх можна очистити, щоб їх було зручніше їсти або ж лишити в панцирі. Якщо ви вирішили видалити голови й почистити креветки не зайвим буде дістати стравохід.

Чи потрібно відварювати креветки перед смаженням

Якщо ви придбали варено-морожені креветки, що мають рожево-червоний колір, то їх не потрібно додатково відварювати – достатньо розморозити їх в холодильнику або за допомогою холодної води, якщо ви хочете прискорити процес і дати рідині повністю стекти. Також ви можете скористатись паперовим рушником, щоб прибрати зайву вологу.

У випадку зі свіжозамороженими креветками, що мають сірий колір процес попереднього відварювання лишається на ваш розсуд. Але ідеальний варіант виглядатиме так: спочатку їх потрібно розморозити так само як описано вище, потім закинути в окріп й проварити не більше 1 хвилини, після чого дати рідині стекти, очистити за необхідності й лише потім обсмажити 1-2 хвилини.

На якій пательні смажити креветки

Ви можете смажити креветки на будь-якій пательні – на алюмінієвій, чавунній і нержавіючій вони вийдуть із красивішою скоринкою, а на антипригарній ви менше перейматиметеся про те, що вони пригорять.

У будь-якому разі креветки потрібно активно помішувати на пательні, тож вони приготуються будь-де. Також ви можете приготувати креветки на сковороді гриль. Такі креветки зазвичай нанизують на шпажки та смажать, як шашлик.

Яку олію використовувати

Для найкращого смаку ви можете використовувати масло. Однак масло швидко горить, тому радимо вам змішати його з оливковою або соняшниковою олією в пропорції 1:1, так креветки не пригорять.Також креветки можна смажити у фритюрі – для цього ідеально підійде рафінована соняшникова олія.

Як смажити креветки

Креветки принципово важливо смажити на гарно розігрітій пательні та на високому вогні протягом короткого часу.

Також на пательню потрібно викладати небагато креветок за раз, інакше вони пустять багато соку і будуть варитись чи тушкуватися в ньому, а не смажитись. Якщо ви готуєте багато креветок, робіть це у кілька підходів.

Креветки у панцирі потрібно смажити таким самим чином: на розпеченій сковорідці й невеличкими порціями.

Скільки смажити креветки

Точний час приготування креветок назвати складно, адже вони бувають різного розміру та виду. Очищені креветки смажте до золотавої скоринки ззовні та побіління мʼяса. Залежно від розміру це може зайняти від 1 до 5 хвилин. Якщо ви смажите креветки в панцирі смажте до почервоніння та знімайте з вогню. Смажити креветки довше не варто, бо вони стануть гумовими.