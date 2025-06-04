ГО «Родин полеглих героїв Львівщини» просили облаштувати Парк памʼяті біля Львівської духовної семінарії

Компанія «Агрокультура захід» через суд намагається оформити в оренду скандальну ділянку на Сихові, на якій міська рада Львова пропонує створити Парк памʼяті. Компанія має на комунальній ділянці приватизоване майно і хоче зобовʼязати міську раду розглянути питання про виділення їй землі під будівництво багатоквартирного будинку, хоча проти виступили місцеві мешканці.

Йдеться про земельну ділянку площею 2,7 га на вул. Хуторівка, 51, де розташований 4-квартирний житловий будинок, приватизований ТзОВ «Агрокультура захід». У 2021 році компанія почала на цій землі незаконні будівельні роботи на цій ділянці, однак тоді міська ДАЬК ці роботи зупинила. У липні 2024 року на сайті депутатів ЛМР зареєстрували проєкт ухвали, за яким ТзОВ «Агрокультура Захід» планували віддати в оренду 2,7 га землі для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Після розголосу, і мешканці будинку, і Львівська духовна семінарія виступили проти нового будівництва, побоюючись, що це вплине на їхні будинки. У жовтні 2024 року депутати Львівської міськради, за зверненням ГО «Родин полеглих героїв Львівщини», підтримали ухвалу про створення Парку пам’яті в межах території, обмеженої вул. Луганською, вул. Бережанською, просп. Святого Івана Павла ІІ та вул. Стрийською.

У березні компанія «Агрокультура захід» звернулась в Господарський суд із вимогою зобовʼязати Львівську міську раду розглянути звернення про виділення скандальної ділянки в оренду. В квітні суд прийняв позовну заяву до розгляду.

Власницею компанії «Агрокультура Захід» вказана львівʼянка Ольга Мандзюк, а директоркою є Оксана Званич, яка також є бухгалтеркою «Галерея-центр» Ірини та Володимира Женчаків. Володимир Женчак відомий як віце-голова наглядової ради ПАТ «Мульті Весте Україна 3» (ця компанія володіє ТРЦ Forum Lviv).