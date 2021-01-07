Прихильники Трампа штурмують Капітолій

В результаті заворушень під час штурму Капітолію у Вашингтоні загинули чотири людини. Про це повідомляє агенція Reuters.

Одна людина загинула від вогнепального поранення, ще три, ймовірно, від отриманих травм.

Першою загинула жінка, яка отримала вогнепальне поранення на початку штурму Капітолію. Вона померла у лікарні через кілька годин.

Згідно свідчень очевидців, її поранили всередині Капітолію під час прориву натовпу через кордон поліції. Невдовзі після прориву до будівлі під’їхала машина швидкої допомоги. Поліція Капітолію пропустила бригаду фельдшерів із катанкою, жінку госпіталізували у важкому стані, але врятувати її не вдалось.

Обставини загибелі ще трьох людей не уточняються, але раніше CNN з посиланням на свої джерела повідомляло, що в критичному стані перебуває 24-річний хлопець, який впав з великої висоти, намагаючись залізти на стіну будівлі Капітолію.

Нагадаємо, що 7 грудня учасники мітингу на підтримку Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де Конгрес як раз збирався оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

Чинного віце-президента США Майкла Пенса, який приїхав до Капітолія для оголошення перемоги Байдена на виборах, евакуювали з будівлі після початку її штурму

Байден звернувся до Трампа із закликом виступити на телебаченні і закликати своїх прихильників припинити штурм Капітолія.

Після цього Трамп закликав усіх, хто перебуває у будівлі Конгресу, куди увірвалися його прихильники, поводитися мирно. Також він записав звернення, в якому закликав своїх прихильників розійтися по домівках.

Згодом сили спеціального призначення, Національна гвардія та поліція зачистили будівлю Капітолію від протестувальників. Всього було затримано більше 50 осіб, операцію провели до настання в Вашингтоні комендантської години.

Після штурму Трамп втратив підтримку ще частини своїх однопартційців. Сенатор-республіканець Мітт Ромні назвав Трампа «підбурювачем бунту» і закликав припинити його підтримку.

Конгресвумен Кеті Макморіс Роджерз, яка планувала виступили проти затвердження Байдена, заявила, що відмовляється від цього наміру через «ганебні події» у Вашингтоні.

Трохи згодом Сенат та Палата представників США поновили роботу після термінового евакуювання. Наразі Конгрес вже проводить перші голосування.