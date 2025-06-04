Зенітні установки мали доставити в Україну приватна компанія

Біля польсько-українського кордону у Підкарпатському воєводстві виявили зенітні установки, які були без нагляду військових. Їх виявили працівники Центрального слідчого бюро поліції за дорученням Перемишльської воєводської прокуратури. Правоохоронці проводять розслідування, повідомляє 4 червня RMF FM.

За інформацією репортера RMF, озброєння не належить польській армії чи державним службам. Його на комерційній основі приватна структура мала доставити українській армії.

«Як неофіційно з’ясував наш журналіст, ця компанія отримала замовлення на перевезення зенітних систем в Україну. З нез’ясованих досі причин вона цього не зробила і розмістила обладнання на складах поблизу кордону. Певний час це майно охоронялося. Потім зброя залишилася фактично без нагляду», – зазначає RMF.

Як повідомляє TV Republika, вісім контейнерів з озброєнням розмістили на території аероклубу в Лашках. Служба військової контррозвідки, Агентство внутрішньої безпеки та військова поліція почали їх охороняти.

Перемишльська прокуратура розпочала розслідування за фактом неналежного поводження зі зброєю та боєприпасами.