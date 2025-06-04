Компанія LeOla Catering з десятирічним досвідом на ринку кейтерингових послуг презентує новий формат кейтерингу – Hedonism LeOla box. Це перший в Україні концептуальний фуд-бокс преміумкласу.

У компанії розповідають, що Hedonism LeOla box створений для прояву уваги, святкування важливих подій та статусних зустрічей. Також це смачний подарунок для людей, які насолоджуються життям та беруть з нього максимум. Саме це лягло в основу для назви послуги та її формату.

Що всередині?

Hedonism LeOla box – це витончена добірка закусок, що поєднує гастрономічну естетику з продуманим смаком. У кожному боксі:

ресторанні закуски у форматі to go,

авторське меню зі свіжих, добірних інгредієнтів,

бездоганна подача, що вражає з першого погляду.

На сайті доступні три варіанти боксів – кожен із них має власну концепцію, настрій і смакову палітру.

Як зазначають на сайті, Hedonism LeOla box створено для:

корпоративних подяк і подарунків команді,

зустрічей із партнерами,

особистих свят, днів народжень, дівич-вечорів, романтичних компліментів або просто, щоб проявити уваги.

Гасло нового продукту – «кожен має право на задоволення».

Про LeOla Catering

Сімейна компанія зі Львова, яка понад 10 років обслуговує як приватних клієнтів, так і великі підприємства.

У портфоліо – кейтеринг для офісів, шкіл, дитячих садків, таборів, бізнес-центрів та масштабних заходів.

У центрі філософії LeOla – повага до клієнта, любов до продукту і команда, що залишається незмінною з дня відкриття.

Замовити Hedonism box або дізнатися більше можна на сайті LeOla.