LeOla Catering презентувала перші в Україні Hedonism box: що всередині
LeOla Catering – лідер у сфері кейтерингу та корпоративного харчування Львова – виводить на новий рівень культуру смачних подарунків
Компанія LeOla Catering з десятирічним досвідом на ринку кейтерингових послуг презентує новий формат кейтерингу – Hedonism LeOla box. Це перший в Україні концептуальний фуд-бокс преміумкласу.
У компанії розповідають, що Hedonism LeOla box створений для прояву уваги, святкування важливих подій та статусних зустрічей. Також це смачний подарунок для людей, які насолоджуються життям та беруть з нього максимум. Саме це лягло в основу для назви послуги та її формату.
Що всередині?
Hedonism LeOla box – це витончена добірка закусок, що поєднує гастрономічну естетику з продуманим смаком. У кожному боксі:
- ресторанні закуски у форматі to go,
- авторське меню зі свіжих, добірних інгредієнтів,
- бездоганна подача, що вражає з першого погляду.
На сайті доступні три варіанти боксів – кожен із них має власну концепцію, настрій і смакову палітру.
Як зазначають на сайті, Hedonism LeOla box створено для:
- корпоративних подяк і подарунків команді,
- зустрічей із партнерами,
- особистих свят, днів народжень, дівич-вечорів, романтичних компліментів або просто, щоб проявити уваги.
Гасло нового продукту – «кожен має право на задоволення».
Про LeOla Catering
- Сімейна компанія зі Львова, яка понад 10 років обслуговує як приватних клієнтів, так і великі підприємства.
- У портфоліо – кейтеринг для офісів, шкіл, дитячих садків, таборів, бізнес-центрів та масштабних заходів.
- У центрі філософії LeOla – повага до клієнта, любов до продукту і команда, що залишається незмінною з дня відкриття.
Замовити Hedonism box або дізнатися більше можна на сайті LeOla.