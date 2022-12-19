Якщо Трампа визнають винним, йому можуть загрожувати великі штрафи і навіть ув'язнення

Спеціальний комітет Палати представників США рекомендував Міністерству юстиції звинуватити 45-го президента Дональда Трампа у злочинах за чотирма статтями в рамках справи про штурм Капітолія 6 січня 2021 року. Про це повідомляє CNN.

Як повідомляється, члени комітету проголосували за те, щоб рекомендувати Мін'юсту пред’явити Трампу обвинувачення в підбурюванні до демонстрацій, перешкоджанні роботі Конгресу, змові з метою обману уряду США та змові з метою неправдивого свідчення.

Хоча рекомендації комітету не має юридичної сили, але це перше таке рішення Конгресу щодо колишнього президента. Повний звіт комітету «6 січня» буде опубліковано в середу, 21 грудня.

На думку комітету, Трамп «навмисно поширював неправдиві звинувачення в шахрайстві», щоб скасувати результати президентських виборів 2020 року, і що його твердження спровокували прихильників екс-президента на насильство 6 січня. Комітет також робить висновок, що Трамп знав про неправдивість звинувачень у шахрайстві, але все одно продовжував їх поширювати.

Як пише BBC, якщо Трампа визнають винним, йому можуть загрожувати великі штрафи, понад десять років ув’язнення та заборона на участь у майбутніх виборах. Проте сам Конгрес не може звинуватити колишнього президента в якихось злочинах, а може лише дати рекомендації Мін'юсту та обґрунтувати, чому Трампа потрібно притягти до відповідальності.

Нагадаємо, 6 січня 2021 у Вашингтоні сталися заворушення. У той день Конгрес зібрався, щоб затвердити перемогу Джо Байдена на виборах президента. Тоді Дональд Трамп опублікував відео, в якому вкотре заявив, що у нього вкрали вибори, але знову не надав жодних доказів. Після цього його прихильники пішли штурмувати будівлю Капітолія, де засідає Конгрес. Унаслідок інциденту загинули пʼятеро людей, зокрема один працівник поліції.

Обраний президент Байден назвав цей штурм заколотом. ФБР не виявило доказів змови прихильників Трампа під час штурму Капітолія. За цією справою до відповідальності притягнули понад 600 людей.