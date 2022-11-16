Дональд Трамп оголошує про висування своєї кандидатури на вибори президента США, які відбудуться у 2024 році

Колишній президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про свою кандидатуру на президентських виборах у 2024 році, сказавши прихильникам на курорті Мар-А-Лаго в Палм-Біч у штаті Флорида, що «повернення Америки починається прямо зараз».

Як повідомило «Радіо Свобода», Трамп оголосив про це 15 листопада через тиждень після того, як перемога Республіканської партії на проміжних виборах була меншою, ніж очікувалося, і багато кандидатів, яких він підтримував, не змогли перемогти.

Трамп відкинув критику щодо того, що він відвернув виборців від республіканців, яких підтримував, і зосередився на тих, хто виграв, привітавши захоплення республіканцями Палати представників лише через кілька годин після того, як вони отримали понад 212 місць.

Мільярдер та магнат нерухомості, який несподівано переміг у 2016 році колишнього держсекретаря США та першу леді Гілларі Клінтон, заявив, що балотується не через політику, а через свою любов до Сполучених Штатів.

«Щоб знову зробити Америку великою і славетною, я сьогодні ввечері оголошую свою кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів», – сказав Трамп перед аудиторією з кількох сотень прихильників.

Він сказав, що протягом чотирьох років перебування на посаді президента США він досяг успіху для американського народу, забезпечивши безпеку південного кордону, припинивши, на його думку, несправедливі торговельні угоди та захистивши американців від терористичних атак, і все це під час правління в період низької інфляції, низького безробіття та низьких цін на бензин.

Він пообіцяв «боротися так, як ніхто ніколи» відтепер і до дня виборів у листопаді 2024 року.

Зазначимо, щоб бути висунутим у президенти від Республіканської партії, Трамп ще має боротися на внутрішньопартійних праймеріз.