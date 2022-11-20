Попередні власники Twitter заблокували акаунт Дональда Трампа у січні 2021 року

Новий власник Twitter Ілон Маск розблокував акаунт колишнього президента США Дональда Трампа, якого попередні власники соціальної мережі довічно заблокували через публікації, які, на думку власників Twitter, могли спровокувати насильство.

19 листопада Ілон Маск створив на своїй сторінці у Twitter опитування про розблокування акаунта Дональда Трампа. 51,8% користувачів проголосували з повернення акаунта колишнього президента США у Twitter. 20 листопада Ілон Маск повідомив, що за результатами опитування акаунт Дональда Трампа розблокували.

«Народ висловився. Трампа буде відновлено на посаді. Vox Populi, Vox Dei [голос народу – голос бога]», – написав новий власник Twitter.

Акаунт Дональда Трампа у Twitter був створений у 2009 році. Станом на 20 листопада він налічує понад 1 млн підписників.