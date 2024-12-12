Зараз у психіатричній лікарні тривають ремонтні роботи за кошти обласного бюджету

На реконструкцію Львівської обласної психіатричної лікарні у держбюджеті на 2025 рік передбачено 200 млн грн. За ці кошти відремонтують палатний фонд лікарні, повідомив 11 грудня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Зараз за кошти обласного бюджету в лікарні тривають ремонтні роботи приймального лікувально-діагностичного, реанімаційного відділень та клініко-діагностичної лабораторії. А за кошти державного бюджету відремонтують палатний фонд.

«Львівська психіатрична лікарня – одна з найбільших в країні. Тут надають весь комплекс психіатричної допомоги від невідкладної до планової стаціонарної та реабілітації. Серед пацієнтів є і військовослужбовці, і люди, які тимчасово покинули рідні міста через питання безпеки. Тому розвиток закладу необхідний», –каже міністр.

В умовах війни отримання якісної допомоги у сфері ментального здоров’я є врай важливим. Стрес, тривога та пережиті травми впливають на психологічний стан кожного з нас, тому допомога у сфері психічного здоров’я, твердить міністр, є одним із пріоритетів Програми медичних гарантій.

У попередні роки держава зосередила увагу на впровадженні послуг з охорони психічного здоровʼя на первинній ланці. Понад 113 тисяч фахівців, зокрема, близько 21 тисячі медиків первинної ланки, пройшли навчання за програмою ВООЗ Mental Health Gap Action Programme. З 1 січня 2025 року безоплатні послуги з охорони психічного здоровʼя надаватимуть усі медзаклади «первинки», що законтрактовані НСЗУ. У 2024 році близько 500 000 пацієнтів скористалися такою можливістю.

Зараз у лікарні триває ремонт відділень за кошти обласного бюджету

«Зараз триває наступний етап — створення мережі закладів спеціалізованої допомоги. Йдеться про Центри ментального здоров’я, яких наразі 23, але має бути щонайменше 200. Тут кожен зможе отримати професійну допомогу від мультидисциплінарної команди, до складу якої входять лікарі-психіатри, психологи, психотерапевти та інші фахівці», – каже Віктор Ляшко.

Змінюється і підхід до надання психіатричної допомоги. Наприкінці минулого року МОЗ затвердило новий Порядок надання психіатричної допомоги в стаціонарних умовах.

За словами міністра, трансформація психіатричних лікарень передбачає і покращення умов для пацієнтів, і більш ефективне лікування завдяки сучасним методам терапії та інноваційним технологіям. Психіатричні лікарні повинні стати не лише місцем для лікування, а й просторами підтримки, де пацієнти отримують комплексну допомогу: і медичне лікування, і психологічну реабілітацію, яка допоможе їм повноцінно відновитися.