Торік головний корпус психлікарні мали відремонтувати за 24 млн грн

Львівська обласна психіатрична лікарня торік у листопаді підписала договір про ремонт головного корпусу медзакладу за 24 млн грн зі скандальною фірмою «Вельт-Капітал». У травні 2024 року сторони уклали додаткову угоду про зменшення обсягу і вартості робіт до 8 млн грн.

Та вже в липні психіатрична лікарня провела аналогічний тендер, але вже на майже 40 млн грн. Переможцем торгів знову обрали ТОВ «Вельт-Капітал» – фірму, яку неодноразово викривали на завищенні цін у кошторисах під час ремонтів лікарень і доріг.

До кінця 2024 року ТОВ «Вельт-Капітал» має виконати першу чергу робіт з ремонту і реставрації головного корпусу психіатричної лікарні на вул. Кульпарківській, 95 та облаштувати навколишню територію. За це обласна лікарня має заплатити 39,85 млн грн. Тобто загалом, за умови виконання договору, ТОВ «Вельт-Капітал» отримає за договором із обласною лікарнею 48 млн грн, а не 24, як ішлося торік.

Директором КНП ЛОР Львівська обласна психіатрична лікарня є Богдан Чечотка, який, згідно з його декларацією про доходи за 2023 рік, немає ані нерухомості, ані автомобіля, ані власних заощаджень.

ТОВ «Вельт-Капітал», за даними сервісу YouControl, зареєстроване у Львові і працює з 2016 року. Власницею фірми є Тетяна Павленко. Фірма займається будівництвом житлових і нежитлових будівель.

Журналісти неодноразово викривали ТОВ «Вельт-Капітал» на завищенні цін. Наприклад, нещодавно переплату знайшли в договорі на ремонт лікарні у Львові. Утім, перше ТМО Львова надалі продовжує віддавати цій фірмі підряди на десятки мільйонів гривень. Також ішлося про переплату удвічі на трубах під час ремонтів на Волині. Та попри це, «Вельт-Капітал» отримало підряд на понад 3 млрд грн на будівництво фортифікаційних споруд в області. Також фірма завищувала ціни у підрядах від ДП «Ліси України».

Окрім того, у судовому реєстрі можна знайти ухвалу про проведення обшуків у «Вельт Капітал» через участь у схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.