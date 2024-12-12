Олександр Сізіков перебував під домашнім арештом з липня 2020 року, а з вересні 2024 - у Бахчисарайському СІЗО

Російські окупанти етапували з тимчасово окупованого Криму незрячого політичного в’язня Олександра Сізікова, якого незаконно засудили до 17 років позбавлення волі у «справі кримських мусульман». Чоловіка, який має інвалідність 1 групи, перевезли до Краснодару, повідомив у середу, 11 грудня, омбудсмен Дмитро Лубінець.

Окупаційна «служба виконання покарань» у Криму відмовила у вимогах захисту Сізікова звільнити його через статус людини з інвалідністю. Кримського активіста, який виступав проти арештів мусульман на півострові, етапували до російського Краснодару.

«Наголошу, що Росія грубо порушує міжнародне гуманітарне право, коли незаконно ув'язнює цивільних! Наразі відомо про 218 кримських політв'язнів, незаконно затриманих РФ на ТОТ Криму. Щонайменше 48 осіб потребують негайної медичної допомоги», – повідомив омбудсмен.

Чим відомий Олександр Сізіков

У 2009 році внаслідок ДТП Олександр Сізіков втратив зір. Попри це, після окупації Криму він продовжував протестувати проти незаконних арештів та засуджень кримських мусульман. Його та низку інших активістів окупаційна влада визнала «терористами» та затримала у липні 2020 року. Шістьох кримчаків, яких звинувачували у причетності до релігійної організації «Хізб ут-Тахрір», помістили під варту, а Сізікова відправили під домашній арешт.

У травні 2023 року Олександра Сізікова засудили до 17 років позбавлення волі нібито за тероризм – чотири з них він має відбути у в’язниці. 13 вересня попри апеляцію захисту російський суд залишив вирок дійсним, а вже 14 вересня російські поліцейські забрали Сізікова з дому та вивезли його у невідомому напрямку.

Кримського активіста виявили в ізоляторі тимчасового тримання у Бахчисараї 17 вересня. За даними юристки Сізікова, під час його фактичного викрадення росіяни відмовилися показати його матері ухвалу апеляційного суду та погрожували активісту застосувати проти нього силу.