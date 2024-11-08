Україна 7 листопада передала Туреччині списки важкохворих кримських політв’язнів, щоб країна змогла сприяти в отриманні ними медичної допомоги та подальшому їхньому звільненню. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами Лубінця, його представник з прав жителів АР Крим та міста Севастополя Ельвін Кадиров взяв участь у щорічній конференції з прав національних меншин у Туреччині.

Кадиров під час зустрічі розповів про порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму, мова йде про:

порушення свободи слова та заборону мирних зібрань,

репресії щодо кримських татар у галузі вивчення рідної мови,

численні безпідставні арешти за політичними та релігійними мотивами.

Лубінець наголосив, що росіяни продовжують катувати незаконно засуджених українців й не надають їм належну медичну допомогу, внаслідок чого в катівнях загинули вже двоє кримських політв’язнів.

Станом на листопад понад 40 незаконно засуджених громадян України, більшість з яких є представниками корінного кримськотатарського народу, гостро потребують медичної допомоги.

«Представник від мене надав списки тяжкохворих кримських політв’язнів, аби Турецька Республіка могла сприяти в отриманні ними медичної допомоги та у подальших діях щодо їхнього звільнення», – додав омбудсмен.

Нагадаємо, у жовтні з тимчасово окупованого Криму успішно евакуювали родину офіцера Військово-морських сил, яку переслідувала ФСБ та погрожувала багаторічним ув’язненням. Для евакуації залучили загін спеціальної розвідки «Янголи».