В окупованому Севастополі 810-та окрема гвардійська бригада морської піхоти Військово-морського флоту Російської Федерації використовує працю цивільних місцевих мешканців для зведення фортифікаційних споруд. Про це в четвер, 26 вересня, повідомив рух опору «Атеш».

В«Атеш» заявили, що їхній партизан зміг вистежити маршрут переміщення автонавантажувачів на КАМАЗах Балаклавським шосе в бік Козачої бухти. Також вдалось виявити місця, де російські Збройні сили продовжують зводити фортифікаційні споруди. Якщо раніше це робили російські військові, то зараз зведенням фортифікацій за допомогою спеціальної техніки займається цивільне населення.

«На тлі нестачі особового складу на фронті, кількість військовослужбовців, які раніше були залучені в будівництві, значно зменшилася», – кажуть партизани.

До слова, нещодавно повідомлялось, що російські війська через великі втрати почали залучати до боїв у Херсонській та Запорізькій областях курсантів військових вишів. Це пов’язано з тим, що багато російських підрозділів перекинули на Покровський напрямок, а також до Курської області для зупинки просування українських сил.