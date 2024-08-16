Ірина Горобцова під час окупації допомагала місцевій лікарні, а також доставляла ліки тяжкохворим у віддалених населених пунктах

Українську волонтерку та громадську активістку із Херсона Ірину Горобцову засудили до десяти років і шести місяців колонії за звинуваченнями у шпигунстві. Про рішення окупаційного суду від 15 серпня повідомила генпрокуратура Росії, інформує проєкт «Ґрати».

Як нагадують журналісти, Горобцову викрали понад два роки тому, коли російські окупанти контролювали ввесь Херсон.

Вирок виніс так званий Херсонський обласний суд, який росіяни створили в Генічеську, а обвинувачення підтримувала російська окупаційна прокуратура Криму.

Окупанти звинуватили Ірину Горобцову у тому, що вона нібито з лютого 2022-го по березень 2023 року передавала українській розвідці інформацію про пересування окупаційних військ на Херсонщині. Показово, що робити цього жінка не могла фізично, адже у травні 2022 року її викрали окупанти.

«Передані дані могли бути використані для нанесення вогневого ураження по місцях дислокації збройних сил РФ», — йдеться у повідомленні.

Суд щодо активістки відбувався у закритому режимі, а її справу засекретили. У справі за звинуваченням у шпигунстві її представляв державний призначений адвокат.

Хто така Ірина Горобцова?

Горобцова працювала тестувальницею в ІТ-компанії. Під час російської окупації Херсона вона, серед іншого, допомагала місцевій лікарні, а також доставляла ліки тяжкохворим у віддалених населених пунктах області. Також вона ходила на мирні зібрання проти російської окупації у Херсоні і публікувала фото звідти у соцмережах. Міжнародні організації, зокрема, Front Line Defenders вважають діяльність Ірини Горобцової на захист і підтримку херсонців в окупації правозахисною.

13 травня 2022 року, на день народження Горобцової, її викрала група невідомих, яка сказала батькам активістки, що везе її на допит. Під час обшуку вони вилучили ноутбук і мобільний телефон жінки та позбавили її будь-якого зв’язку із зовнішнім світом. Пізніше стало відомо, що її відвезли в Крим.

Майже через рік після викрадення активістки правозахисна організація Human rights watch опублікувала свідчення цивільної жінки, Дар’ї, яку, утримували в одній камері з Горобцовою у Сімферополі. Вона розповіла, що до переведення до спільної камери Горобцову впродовж кількох місяців утримували в одиночній камері, а також повідомила про жорстоке поводження, залякування та психологічне насильство щодо неї.

Адвокат Еміль Курбедінов, якого найняла родина Ірини, вперше зміг побачити свою підзахисну тільки 28 квітня 2024 року, коли їй офіційно обирали запобіжний захід. Курбедінов залишається її адвокатом в питаннях умов утримання.