Артему Маковею інкримінували «агентурну діяльність»

Брестський обласний суд Білорусі засудив 25-річного громадянина України Артема Маковея до шести років позбавлення волі за звинуваченням у «агентурній діяльності». Про це ввечері у понеділок, 20 травня, повідомило «Радіо Свобода» з посиланням на білоруський правозахисний проект «Вясна Брест».

У чому саме звинувачували українця, невідомо, оскільки суд відбувався в закритому режимі.

Повідомляється лише про те, що Маковея затримали співробітники КДБ Білорусі в січні 2023 року у нього вдома в місті Кобрин. Українець провів в СІЗО у Бресті два місяці. Однак, як стверджують правозахисники, жодних процесуальних дій, зокрема допитів, щодо нього не було.

До затримання Маковей працював діджеєм у Бресті, Кобрині та Мінську.

Як інформував ZAXID.NET, у березні цього року у Білорусі Гомельський обласний суд визнав винною нібито у шпигунстві громадянку України Наталію Захаренко та засудив її до дев’яти років колонії.

Загалом в Білорусі за два роки повномасштабної війни за підозрою у співпраці з українськими спецслужбами було засуджено щонайменше пʼятеро людей: Сергія Бойка, Людмилу Гончаренко, Михайла Сталярчука, Дмитра Ґудзіка, Павла Купрієнка.