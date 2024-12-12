Дзвіницю збудували близько 1661 року біля такої ж дерев’яної церкви

У Дрогобичі завершують реставраційні роботи на дерев’яній дзвіниці церкви Воздвиження Чесного Хреста XVII ст. Вона належить до найкращих монументальних дерев’яних дзвіниць Галичини свого періоду та разом з церквою є пам’яткою архітектури національного значення. У 2019 році її визнали аварійною.

Як розповіли 12 грудня у департаменті архітектури та містобудування Львівської ОДА, у 2023 році для відновлення дзвіниці виділили майже мільйон гривень: 800 тисяч – з обласного бюджету, ще 199 тисяч – субвенція місцевого бюджету. Цього року на реставрацію дзвіниці виділили ще 692 тисяч гривень з обласного бюджету.

«За два роки реставраційних робіт укріпили кам’яні фундаменти, розчистили дерев’яні конструктивні елементи, установили каркас із брусів, замінили дубові підвалини, обшили стіни дошками, реставрували дерев’яні сходи та покрили піддашшя ґонтом.Окрім того, провели біовогнезахисну та інсектицидну обробку деревини, гідрофобізацію та встановили систему блискавкозахисту», – перелічує директорка департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА Олена Василько.

Автентичні конструкції зберегли, зіпсовані – замінили аналогічними (фото ЛОВА)

Головним архітектором проєкту є Сергій Піньковський. Роботи виконує підрядна організація ТзДВ «Львівське спеціальне науково-реставраційне проектно-виробниче управління “Львів-реставрація“».

Церква Воздвиження Чесного Хреста у Дрогобичі є однією із найдавніших дерев’яних церков України. Перша згадка про неї датується 1496 роком, проте вона згоріла під час татарського набігу. Нинішню споруду звели у 1613 році. Згодом її розширили, над бабинцем 1661 року збудували каплицю Різдва св. Івана Предтечі. Ймовірно, тоді ж і звели дзвіницю, що збереглася донині.

Саму дзвіницю відновлювали кілька разів впродовж століть, але вона зберегла свій автентичний вигляд. Нині пам’яткою опікується «Музей Дрогобиччина».

Вигляд дзвіниці до і після реставрації (фото ЛОВА)

Нагадаємо, що у Дрогобичі є дві давні і цінні дерев’яні церкви, вони розташовані недалеко одна від одної і найстарішого промислового підсприємства в Україні – солеварні. Церква святого Юра ще давніша і входить списку світової спадщини ЮНЕСКО. Нещодавно фахівці відреставрували її іконостас.