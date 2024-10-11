З ікон знімали підзніші нашарування і відновлювали первісний вигляд

Фахівці закінчили чотирирічну реставрацію іконостаса дрогобицької дерев’яної церкви святого Юра зі списку світової спадщини ЮНЕСКО. Результати їхньої праці покажуть на виставці в Києво-Печерській лаврі, після цього реліквія повернеться на своє місце. Виставковий проєкт «Нам поможе Святий Юрій, ще й Пречиста Мати волю здобувати!» відкриють 15 жовтня в Успенському соборі.

Іконостас для церкви святого Юра в Дрогобичі створили у 1658-1667 роках. Він має 49 складових частин, п’ять ярусів та розміри 6 х 6 м. Впродовж майже чотирьох століть його нераз відновлювали та змінювали. При обстеженні фахівці помітили численні різночасові поновлення та перемалювання ікон і оздоблення. Консерваційно-реставраційна робота були надзвичайно складною.

«Провідні фахівці Національного науково-дослідного реставраційного центру України провели хіміко-технологічні, рентгенологічні наукові дослідження для виявлення первинного авторського фарбового шару ікон і поліхромії конструктивних елементів іконостаса. Далі художники-реставратори зосереджено працювали над розкриттям найдавніших сакральних зображень та укріпленням конструкції, що стало справжнім порятунком для унікальної української святині», – розповідають у Центрі.

Робота над відновленням іконостаса церкви Святого Юра тривала від 2019 року. Зараз ікони монтують на тимчасовий каркас для виставки у лаврі, вона триватиме пів року.

Церква Святого Юра в Дрогобичі є одним з найдавніших зразків сакральної дерев’яної архітектури Галичини й усієї України. Вона датується древнім XV ст. і має розписи по всій внутрішній поверхні храму. Дрогобицька церква розташована близько до солеварні – найдавнішого промислового підприємства України. З 2013 року церква входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

«На стінописі, крім релігійних композицій, є зображення, які розповідають про тогочасне життя, погляди, звичаї та моду місцевих мешканців», – розповідають у Національному науково-дослідному реставраційному центрі України, фахівці якого у попередні роки відреставрували стінопис.

Внутрішні розписи церкви у Дрогобичі (фото ZAXID.NET)

Виставку «Нам поможе Святий Юрій, ще й Пречиста Мати волю здобувати!» відкриють 15 жовтня, вона триватиме у Києві впродовж 6 місяців, а потім іконостас повернеться у Дрогобич.