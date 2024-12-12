Зраднику загрожує тюремне ув’язнення з конфіскацією майна

СБУ у четвер, 12 грудня, повідомила про затримання у Києві послідовника партії «Шарія», який закликав до вбивства керівників України.



За даними слідчих, затриманий був послідовником забороненої партії «Шарія» і координував свою підривну діяльність із представниками першої двадцятки прокремлівської політсили. Держпереворот в Україні він намагався здійснити за допомогою своїх каналів у Telegram та YouTube та інших соцмереж із загальною аудиторією майже 20 тис. користувачів.

Зрадник отримував замовлення на розповсюдження тих чи інших тем від підконтрольних Шарію пропагандистів, які переховуються за кордоном і проводять інформаційні диверсії на замовлення російських спецслужб.



«Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено ноутбук, мобільний телефон, членські картки партії «Шарія», проросійську літературу і наркотики. Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігуранта на користь Кремля», – додають у дописі.

СБУ повідомила йому про підозру за публічні заклики до захоплення державної влади. Зловмисник наразі перебуває під вартою, йому загрожує тюремне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на початку липня Служба безпеки України викрила і затримала групу людей, які 30 червня готували провокації у Києві під час яких планувалося захоплення будівлі Верховної Ради України.

Також розвідники розповідали, що станом на липень 2023 року на підготовку держперевороту в Україні росіяни витратили 250 млн доларів.