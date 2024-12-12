Кияни спробують перервати 5-матчеву безвиграшну серію

У четвер, 12 грудня, в іспанському місті Сан-Себастьян відбудеться поєдинок 6-го туру Ліги Європи, в якому «Реал Сосьєдад» прийматиме київське «Динамо». Гра на стадіоні «Аноета» розпочнеться о 22:00 за київським часом. Обслуговувати матч буде німецька бригада арбітрів на чолі з 39-річним Хармом Осмерсом (за VAR відповідатиме Бенжамін Бранд).

Цей поєдинок буде для команди Олександра Шовковського останнім шансом продовжити боротьбу в нинішній єврокубковій кампанії. Не виключено, що «Динамо», у разі чергової поразки, достроково, за два тури до кінця першого етапу змагань, втратить всі шанси на вихід у плей-оф.

За попередні 5 турів «Динамо» не набрало жодного бала, програвши всі п'ять матчів. Щобільше, кияни – єдина команда (з 36-ти), хто не має набраних очок і посідає останнє місце в таблиці. «Реал Сосьєдад» має у своєму доробку 2 перемоги, 2 поразки й 1 нічию і перебуває на 16 місці з 7 пунктами.

«Реал Сосьєдад» і «Динамо» ще жодного разу не грали – колективи зустрінуться вперше. Хоча баски мали досвід гри проти команди з України – «Шахтаря». У обох випадках перемогли «гірники».

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Реал Сосьєдад». На їхню перемогу дають 1,46, тоді як успіх «Динамо» оцінюють у 7,50. Нічия котирується у 4,50. Фахівці не знають, чого чекати від обох команд: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,89, тоді як тотал менше 2,5 – 1,97. Найбільше шансів забити в іспанців мають Умарк Садік (2,00) та Мікель Оярсабаль (2,05), а в українців – Владислав Ванат (7,00).

Де дивитися матч Ліги Європи між «Реал Сосьєдадом» та «Динамо»

Поєдинок покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник єврокубків в Україні. Ігри можна переглянути за передплатами «Спорт», «Максимальна» та «MEGOPACK XL». Коментаторами матчу будуть Вадим Шевякін і Віталій Кравченко. О 21:00 розпочнеться аналітична студія з ведучими Олександрою Кучеренко та Сергієм Лук'яненком. Запрошеними експертами будуть колишні гравці збірної України Едуард Цихмейструк і Олександр Головко.