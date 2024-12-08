Кияни отримали хороший заряд перед матчем з Реал Сосьєдадом в Лізі Європи

У неділю, 8 грудня, київське «Динамо» в межах 16-го туру чемпіонату України приймало «Олександрію». Рівної боротьби не вийшло – «біло-сині» розчавили суперника, відвантаживши у ворота команди Руслана Ротаня три сухих голи.

Чемпіонат України, 16-й тур

«Динамо» (Київ) – «Олександрія» (Олександрія) – 3:0

Голи: Попов, 36, Ванат, 42, 55

Після нульової нічиєї у попередньому матчі (команди зустрічались у перенесеній грі 1-го туру) «Динамо» на своєму полі буквально розкатало суперника. «Олександрія» трималась майже до кінця першого тайму, однак не встояла. Спочатку Попов після навісу з кутового головою відкрив рахунок у матчі, а перед перервою Ванат, отримавши передачу на правому фланзі, змістився ближче до центру і з лінії штрафного закрутив у дальній кут.

Одразу після відпочинку Владислав оформив дубль, однак гол не зарахували через положення поза грою. Та за декілька хвилин до нього вже не було претензій – форвард «Динамо» з близької відстані добив сферу у сітку після передачі Михайленка. На 58-й хвилині гру перервала 40-хвилинна повітряна тривога, яка збила атакувальний запал обох команд. Щобільше, «Олександрія» за весь матч не спромоглась бодай на один удар у площину воріт суперника.

Перемога дозволила «Динамо» набрати 40 очок і одноосібно очолити турнірну таблицю УПЛ. «Олександрія» з 37-ма пунктами залишилась другою.