Київський клуб не може виграти вже три матчі поспіль

У середу, 4 грудня, київське «Динамо» у перенесеному матчі 1-го туру зустрічалось з «Олександрією». Попри низку моментів лідери УПЛ не змогли розпакувати ворота один одного і все завершилось безгольовою нічиєю.

Чемпіонат України, 1-й тур

«Олександрія» (Олександрія) – «Динамо» (Київ) – 0:0

Вже на старті зустрічі Ковалець бив метрів з 30-ти – Бущан з другої спроби забирав м'яч. За трохи кіпер «Динамо» помилися на виході, але встиг повернутися і реабілітуватися за фейл.

На 16-й хвилині кияни створили свою першу нагоду забити – Ванат стріляв з гострого кута, але не влучив у ворота. В середині тайму Мишньов міг виводити «Олександрію» вперед, однак не зумів влучно замкнути простріл Кравченка. Наприкінці тайму був шанс забити й у Ковальця, який стріляв з розвороту – прямо в Бущана.

По перерві Ванат небезпечно пробивав по воротах «Олександрії», але Єрмаков врятував. Згодом два моменти поспіль створили господарі: спочатку Ковалець бив з лінії штрафного – Попов кинувся під м’яч і заблокував, а за мить Безерра отримав передачу на хід, дістався до володінь «Динамо» і цілив у кут – трохи неточно.

Зрештою, все завершилось нічиєю. «Динамо» та «Олександрія» набрали по 36 очок – кияни випереджають містян лише за додатковими показниками. Цікаво, що вже за тиждень ці команди зустрінуться між собою знову – в межах 16-го туру чемпіонату України.