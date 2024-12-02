Луганський клуб нарешті перервав тривалу безвиграшну серію

У понеділок, 2 грудня, перше коло сезону 2024/25 в українській Прем’єр-Лізі закривав матч 15-го туру між «Зорею» та «Карпатами». Львів’яни попри перевагу і забитий гол не змогли втримати перемогу, на останніх хвилинах поступившись супернику завдяки дублю Петара Мічіна.

Українська Прем’єр-ліга, 15-й тур

«Зоря» (Луганськ) – «Карпати» (Львів) – 2:1

Голи: Мічін, 69, 80 – Полегенько, 20 (п.)

На 9-й хвилині Дришлюк помилився в центрі поля, Очеретько підхопив м’яч і полетів на побачення з Сапутіним, однак не зміг переграти голкіпера «Зорі». На 19-й хвилині Слесар зачепив ногу Костенка у власному штрафному й арбітр призначив пенальті. Полегенько з позначки легко переграв воротаря луганців.

За трохи мав забивати Ігор Невеш, якому під удар викотив Бруніньйо – бразильський форвард, який досі не відзначався за «Карпати», пробив над воротами. В середині тайму Яцик змарнував стовідсоткову нагоду зрівняти, пробивши з лінії штрафного впритирку з правою стійкою.

На 34-й хвилині Сапутін врятував «Зорю» від вірного гола – навіс «Карпат» у воротарський зі штрафного головою замикав Костенко, але кіпер дивом зреагував і відбив перед собою.

По перерві Невеш головою замикав навіс у воротарський – Сапутін знову продемонстрував божевільну реакцію і у стрибку перевів на кутовий. На екваторі другої сорокап’ятихвилинки Мічін з лінії штрафного закрутив під стійку, зробивши рахунок 1:1. «Карпати» побігли виривати перемогу, але за 10 хвилин до завершення гри пропустили вдруге – Петар оформив дубль, добивши м’яч у сітку після відскоку.

На 83-й хвилині команди влаштували бійку після того, як Башіч грубо зіграв проти Мірошніченка. Устименко мав супершанс, аби зрівняти, але головою скерував сферу повз ворота.

Перемога дозволила «Зорі» набрати 19 очок і піднятись на дев’яту сходинку турнірної таблиці УПЛ, «Карпати» з 21-м пунктом залишились шостими.