Захисниця України, стрільчиня-зенітниця Галицько-Волинської радіотехнічної бригади повітряного командування «Захід» Наталія Грабарчук виконала перший символічний удар у матчі донецького «Шахтаря» проти львівського «Руху». Матч відбувся у неділю, 1 грудня, на стадіоні «Арена Львів». Колишня вихователька дитячого садочка Наталія Грабарчук стала відомою після того, як з першого разу із ПЗРК «Ігла» збила російську крилату ракету під час масованої російської атаки на українські обʼєкти критичної інфраструктури 17 листопада.

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