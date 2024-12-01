«Гірники» вдруге поспіль відпускають суперника на останніх хвилинах

У неділю, 1 грудня, донецький «Шахтар» в межах 15-го туру чемпіонату України у Львові на стадіоні «Арена Львів» приймав львівський «Рух». «Гірники» мали чудовий шанс скористатися втратою очок «Динамо» з «Колосом» (1:1), однак зазнали несподіваного фіаско на останніх хвилинах.

Чемпіонат України, 15-й тур

«Шахтар» (Донецьк) – «Рух» (Львів) – 1:1

Голи: Матвієнко, 23 – Дідик, 90+2

На старті зустрічі «Шахтар» ледь не привіз гол у свої ворота: Різник вийшов до лінії штрафного і віддав пас супернику. Пощастило, що львів’яни поспішили з ударом і голкіпер встиг реабілітуватись і забрати м’яч. Згодом Слюбик врятував «Рух», кинувшись під удар Кевіна, який пробивав метрів з 15-ти.

В середині тайму донеччани вийшли вперед: Матвієнко відгукнувся на навіс з кутового і головою переправив сферу у сітку. Перед перервою шанс подвоїти був у Бондаренко, однак він стрільнув поруч зі стійкою.

Після відпочинку команди обмінялись моментами: з пострілом Судакова у кут воріт впорався голкіпер «Руха», а удар Пастуха головою пройшовся поруч воротами. За десять хвилин до завершення гри Климчук ледь не досяг успіху, цілячись під стійку – Різник дотягнувся. А на 92-й хвилині все перевернулось з ніг на голову: Сич прострілив з правого флангу і Дідик, випередивши Бондаря, в дотик відновив статус-кво. Часу, аби вирвати перемогу, у «гірників» не залишилось.

Нічия принесла «Шахтарю» 30 очок і залишила на третій сходинці, «Рух» з 19-ма пунктами восьмий.