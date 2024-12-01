«Біло-сині» несподівано оступились у матчі з аутсайдером

У неділю, 1 грудня, київське «Динамо» в межах 15-го туру чемпіонату України на виїзді зустрічалось з «Колосом». Підопічні Олександра Шовковського швидко вийшли вперед, однак в середині тайму пропустили у відповідь. Забити бодай ще раз без порушень жодній з команд так і не вдалося.

Чемпіонат України, 15-й тур

«Колос» (Київ) – «Динамо» (Київ) – 1:1

Голи: Алефіренко, 33 – Бражко, 5

Фактично перша небезпечна атака у матчі завершилась голом: Волошин скинув праворуч під удар Бражкові й той з лінії штрафного майданчика відкрив рахунок. В середині тайму автор першого гола міг оформити дубль, пробиваючи метрів з 25-ти, але голкіпер «Колоса» впорався. За трохи ковалівці зрівняли – Алефіренко з далекої відстані рикошетом від Михавка відновив статус-кво.

Наприкінці тайму Буяльський з кутового влучив у ближню стійку. У компенсований час Демченко після передачі Болівара вивів «Колос» вперед, однак легіонер опинився у положенні поза грою і взяття воріт скасували.

По перерві «Динамо» додало, створило низку вбивчих моментів, але фортуна цього вечора була не на їхньому боці. Як наслідок, бойова нічия, яка принесла Шовковському і Ко 36 очок і підняла на вершину УПЛ. В «Олександрії», яка сьогодні у скандальному матчі з двома вилученнями здолала «Чорноморець», стільки ж, але гірша різниця за додатковими показниками. Колос з 14-ма пунктами дванадцятий.