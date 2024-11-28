Київський клуб продовжує ганьбитися на євроарені

У четвер, 28 листопада, київське «Динамо» у Гамбурзі в межах 5-го туру Ліги Європи приймало чеську «Вікторію» Пльзень. Кияни першими вийшли вперед, однак гол було скасовано через офсайд, а в наступній атаці забили гості. Підопічні Олександра Шовковського створили достатньо моментів, аби відігратись, проте на останній хвилині матчу пропустили вдруге. Вже у доданий час диво-гол вдався Владиславу Кабаєву, але вплинув він лише на те, що відтепер у Лізі Європи не залишилось жодної команди, яка б не забивала у поточному сезоні бодай раз.

Ліга Європи, 5-й тур

«Динамо» (Україна) – «Вікторія» Пльзень (Чехія) – 1:2

Голи: Кабаєв, 90+5 – Видра, 55, Шульц, 90

Вже на 2-й хвилині Бущан ледь не привіз гол у свої ворота, віддавши м’яч прямо у ноги супернику. Згодом Шульц ледь не вийшов на побачення з кіпером «Динамо» – Біловар лише в останній момент відібрав м'яч у суперника.

В середині тайму Рубчинський протягнув м'яч лівим флангом і викотив на хід Шапаренкові. Той звільнився від опіки й віддав під удар Буяльському – голкіпер відбив перед собою. У відповідь Їрка бив з гострого кута праворуч – пощастило, що Бущан вийшов на перехоплення і в падінні відбив. На 44-й хвилині Шапаренко мав чи не найкращу нагоду забити, пробиваючи з меж штрафного після передачі Караваєва – Єдлічка у стрибку забрав.

По перерві «Динамо» вийшло вперед: Бражко віддав на Караваєва, Олександр вирізав діагональ у воротарський і Вівчаренко буквально заштовхав м'яч у ворота. Гол, однак, не заразували через офсайд, а в наступній атаці забила «Вікторія»: Видра отримав передачу на лінії штрафного, розвернувся і поцілив у лівий кут – Бущан у стрибку тягнувся, але не дістав. На останній хвилині чехи подвоїли свою перевагу, а на 95-й хвилині Кабаєв з далекої відстані закинув сферу за комірець голкіперу чехів.

Поразка залишила «Динамо» на останній сходинці турнірної таблиці Ліги Європи без очок. «Вікторія» набрала 9 пунктів і піднялась на дев'яте місце.