Львів'яни розпочали другу частину сезону з ефектної перемоги

У суботу, 7 грудня, «Карпати» в межах 16-го туру чемпіонату України впевнено здолали «Верес». Цікаво, що рівняни, які стали відкриттям сезону, востаннє програвали ще в середині вересня. Натомість «леви» змогли реабілітуватися за прикру поразку від «Зорі» (1:2) в останньому матчі.

Українська Прем’єр-ліга, 16-й тур

«Карпати» (Львів) – «Верес» (Рівне) – 5:0

Голи: Чачуа, 3, 54, Підлепенець, 19, Бруніньйо, 66, Устименко, 90+2

Нереалізований пенальті: Невеш, 73 (Карпати)

Вже на 3-й хвилині «Карпати» вийшли вперед: Бруніньйо прострілив з лівого флангу, Невеш прокинув далі й Чачуа замкнув ледь не з лінії воріт.

Ще до середини тайму господарі подвоїли свою перевагу – Підлепенець головою завершив навіс Мірошніченка в центр штрафного майданчика.

«Верес» майже одразу міг зрівнювати – Луан потужно пробивав у дальній кут, але Кемкін ногою відбив. Згодом замість Костенка, в якого зафіксували підозру на струс мозку, вийшов Очеретько, а Яго Сікейра протягом 4 хвилин заробив два «гірчичники» й залишив «Верес» на півтора тайму в меншості.

Після перерви «Карпати» остаточно зняли питання щодо переможця – Чачуа оформив дубль, красиво замкнувши простріл у штрафний у протихід голкіперу. За трохи Бруніньйо довів рахунок до розгрому: Стеніо потужно бив з лінії штрафного, Кожухар у стрибку відбив, але бразилець був першим на добиванні.

На 72-й хвилині рівняни знесли Очеретька у власному штрафному й арбітр призначив пенальті. Вболівальники буквально вимагали, аби одинадцятиметровий виконував Ігор Невеш, який досі перебував без голів і одного разу вже не забив пенальті. Бразилець дійсно підійшов до позначки і... не зумів переграти Кожухаря. Вже у доданий час Устименко після навісу з кутового головою вгатив сферу у сітку, довершивши розгром.

Перемога дозволила «Карпатам» набрати 24 очки й залишила на шостій сходинці турнірної таблиці УПЛ. «Верес» з 19-ма пунктами восьмий.