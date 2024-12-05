Донеччани реабілітувались за прикру нічию з «Рухом»

У четвер, 5 грудня, «Шахтар» у Львові в межах 16-го туру приймав полтавську «Ворсклу». «Гірники» ще до перерви забезпечили собі комфортну перевагу, дозволивши супернику відквитати один гол у другій половині зустрічі.

Чемпіонат України, 16-й тур

«Шахтар» (Донецьк) – «Ворскла» (Полтава) – 3:1

Голи: Невертон, 14, Судаков, 22, Траоре, 36 – Нестеренко, 76

«Шахтар» вийшов вперед на 14-й хвилині завдяки курйозному голу: після удару Криськів і серії рикошетів (захисник – Невертон – воротар – знову Невертон) бразилець, зрештою, зумів добити м’яч у вже порожні ворота. В середині тайму Судаков подвоїв перевагу господарів: Тобіас з правого флангу навісив у штрафний і Георгій головою поцілив у нижній кут.

Цікаво, що першу більш-менш осмислену атаку «Ворскла» провела лише на 31-й хвилині. Наприкінці тайму ще один рикошет допоміг «Шахтарю» довести рахунок до розгрому. І знову удару завдавав Криськів, м’яч відскочив до Траоре, який потужно пробив під ближню стійку з гострого кута.

Після відпочинку «гірники» продовжили підтискати, натомість пропустили у свої ворота на екваторі другої сорокап’ятихвилинки. Нестеренко отримав м'яч на лівому фланзі, увірвався у штрафний і потужно пробив з-під Бондаря в дальню дев'ятку.

Перемога дозволила «Шахтарю» набрати 33 очки і закріпитись на третій сходинці, «Ворскла» з 16-ма пунктами одинадцята.