Монастирський комплекс збудували впродовж 2012-2021 років на самовільно захопленій ділянці

Турківський районний суд виніс вирок настоятелю православної церкви у селі Радич на Львівщині Ярославу Яворському, який самовільно розбудував Кирило-Мефодіївський монастир УПЦ на захопленій ділянці.

Як вказано в матеріалах справи, в період із 2012 по 2021 рік Ярослав Яворський самовільно захопив земельну ділянку площею 1,23 га в урочищі «Лани», що в селі Радич Самбірського району на Львівщині. Разом зі спільниками на цій ділянці вони незаконно збудували православну церкву та господарські будівлі, зокрема монахський корпус, гостинницю, дзвіницю та церкву святого Кирила і Мефодія. Крім цього, на ще одній захопленій ділянці лісу площею 0,48 га він збудував каплицю святого Івана Богослова.

У 2007 році Ільницька сільська рада дозволила Ярославу Яворському попередньо вибрати земельну ділянку під будівництво монастиря площею 0,15 га в урочищі «Лани». Однак в подальшому він мав отримати проєкт відведення ділянки та погодження на виконання робіт, чого він не зробив.

У суді Ярослав Яворський свою провину визнав і пояснив, що дійсно розбудував монастир на спірній ділянці, оскільки вона належала його батьку. Будівництво на цій землі ще у 80-х роках розпочав його батько. Він збудував капличку, гараж та господарські будівлі. Тоді в селі Радич не було цвинтаря, тому під ці потреби батько віддав свій город. Після смерті все своє майно, зокрема й землю, він заповів православній церкві. Ярослав Яворський підтвердив, що у 2007 році дійсно отримав дозвіл від сільради на вибір ділянки, однак подальші погодження він проігнорував, адже вони могли забрати багато часу.

Враховуючи обставини справи, суддя Турківського райсуду Марія Волинець визнала Ярослава Яворського винним у самовільному захопленні ділянки за ч. 3 ст. 197-1 ККУ та призначила 21,3 тис. грн штрафу. Ще під час судового розгляду він самостійно сплатив майже 40 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, у серпні 2024 року ZAXID.NET повідомляв, що поліція та СБУ розслідують захоплення землі під монастир біля Турки. Тоді парафіяни не допускали правоохоронці для огляду ділянки.

До повномасштабного вторгнення на сторінці релігійної громади у Facebook громади, які переходили до ПЦУ, називали «розкольниками». Сайт Galinfo повідомляв, що до квітня 2022 року церква Святого Михайла у Радичі, що входить до монастирського комплексу, була у переліку тих, які належать до Львівської єпархії РПЦ. У травні 2022 року інформацію видалили з сайту.

Додамо, що село Радич, де мешкають майже 800 людей, розташоване за приблизно 15 км від Турки. У селі також є дерев'яна церква, яку збудували у 1920-х роках в бойківському стилі. Храм належить до Православної церкви України.