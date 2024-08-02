Одна зі споруд, яку самовільно збудувала УПЦ у Радичі біля Турки

Служба безпеки України та поліція розслідують захоплення 2,18 га землі у селі Радич Самбірського району, що неподалік Турки, й незаконне будівництво церкви й господарських споруд. За інформацією з опублікованих в судовому реєстрі ухвал, релігійна громада Української православної церкви (колишня УПЦ МП) без дозвільних документів звела комплекс Кирило-Мефодіївського монастиря УПЦ, до якого увійшли десять об'єктів капітального будівництва та вісім об'єктів малої архітектурної форми.

Згідно з матеріалами справи, СБУ розслідує незаконне будівництво у селі Радич на вулиці Ростока, 11а з січня 2023 року. Землі належать до земель житлової та громадської забудови та сільського господарства, але не мають кадастрових номерів. Керівником й одним із засновників релігійної громади Української православної церкви у селі Радич є Володимир Маркович. Також засновницями є Марія Клоц та Юганя Ілинич. Релігійна громада, за інформацією аналітичної системи YouControl, зареєстрована у Радичі з вересня 1991 року.

Правоохоронці вважають, що керівник релігійної громади незаконно збудував церкву та низку господарських будівель на комунальній землі. Для цього він просив гроші в інвесторів та парафіян. У Турківській міській раді на запит слідчих повідомили, що не ухвалювали рішень про забудову землі та не надавали дозволів на початок будівельних робіт.

Під час огляду землі у 2023 та 2024 роках експерти встановили, що загальна площа захопленої ділянки становить 2,18 га. Ця територія з усіх сторін обгороджена металевим парканом. В ухвалі Турківського райсуду йдеться, що у доступі до неї правоохоронцям перешкоджали парафіяни релігійної громади.

На захопленій ділянці розташовані десять об'єктів капітального будівництва та вісім об'єктів малої архітектурної форми. Зокрема, православна церква Св. Михайла. В ухвалі Турківського райсуду є перелік споруд, на які відсутні будь-які дозвільні та проєктні документи:

двоповерхова господарська споруда розташована на площі 84 м²;

житлова споруда (два з половиною поверхи) на площі 84 м²;

житлова споруда (два з половиною поверхи) на площі 32 м²;

недобудована житлова споруда розміром 48 м²;

одноповерхова господарська споруда 350 м²;

споруда загального призначення розміром 100 м²;

житлова споруда (півтора поверху) на площі 70 м²;

житлова одноповерхова споруда розміром 77 м²;

триповерхова прохідна споруда на площі 9 м².

Правоохоронці, які проводили огляд, зазначають, що УПЦ захопила ділянку із земель водного фонду (прибережна смуга струмка) площею 0,2 га, 0,7 га зі земель лісового фонду. Крім цього, одну з будівель звели в межах охоронної зони високовольтної лінії електропередач.

Згідно з судовими документами, будівництво проводили у різний час. У соціальних мережах УПЦ села Радич можна знайти інформацію, що територію забудовували з 2008 року. Частина приміщень з'явилася у 2009 – 2011 роках: кухня, монашеські келії, «іконна лавка». За 2012 рік УПЦ заклала фундамент ще однієї церкви. У червні 2018 року також розповідали про освячення нової монастирської дзвіниці з капличкою. Зазначимо, що на опублікованих світлинах на Facebook-сторінці монастиря видно процес будівництва капітальних споруд із газоблоків та вже готову будівлю із куполами та хрестами на даху.

Споруди, які без дозволів звела УПУ у селі Радич (Фото зі сторінки релігійної громади)

Настоятель православної церкви Св. Михайла, яка розташована на захопленій землі, Ярослав Яворський розповідав у Facebook про перебіг будівництва. Він зазначав, що самостійно почав копати фундамент церкви. За його словами, ще 2007 року він отримав відмову на будівництво від Турківської райдержадміністрації, але згодом сесія депутатів Ільницької сільської ради, 24 травня 2007 року, дозволила зводити споруди.

«Я зустрівся майже з кожним депутатом [сільської ради] і переконував, що будую ні бар, ні дім розпусти, а монастир – де будуть очищатися наші душі. Декілька депутатів сказали, що будуть голосувати проти, адже православ'я пов'язане з Москвою. На сесії дозволили будувати монастир в селі Радич по вулиці Ростока, 11а, біля церкви-каплички святого Архистратига Михаїла», – писав 2018 року Ярослав Яворський.

Справу релігійної громади УПЦ в селі Радич кваліфікують за статтею про самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці. Санкція передбачає штраф або ж обмеження волі до трьох років. Частина документів, які опублікували в реєстрі, закрита.

Зазначимо, що на сторінці релігійної громади до повномасштабного вторгнення називали громади, які переходили до ПЦУ, «розкольниками». Сайт Galinfo повідомляв, що до квітня 2022 року церква Св. Михайла у Радичі була у переліку тих, які належать до Львівської єпархії РПЦ. У травні 2022 року інформацію видалили з сайту.

Додамо, що село Радич, де мешкають майже 800 людей, розташоване за приблизно 15 км від Турки. У селі також є дерев'яна церква, яку збудували у 1920-х роках в бойківському стилі. Храм належить до Православної церкви України.