Старосамбірський районний суд виніс вирок мешканці Львівщини Любові Сіросі, яка поширювала в соцмережах дописи з пропагандою радянської символіки. Суд призначив їй рік іспитового терміну.

Як вказано в матеріалах справи, Любов Сіроха родом із Хирова. У 2022 році у забороненій соцмережі «Однокласники» поширювала на своїй сторінці дописи з комуністичною символікою.

У суді Любов Сіроха свою провину визнала та підтвердила обставини справи, у вчиненому розкаялась. Враховуючи обставини справи, суддя Старосамбірського райсуду Максим Клімченко визнав її винною за ч. 1 ст. 436-1 ККУ та призначив сукупно рік позбавлення волі.

Однак суд звільнив її від відбування покарання і призначив рік іспитового терміну. При цьому, суд конфіскував у Любові Сірохи телефон. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.