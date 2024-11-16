Червоноградський міський суд виніс вирок мешканці Львівщини Наталії Розсохач, яка поширювала в соцмережах дописи з пропагандою радянської символіки. Суд призначив їй рік іспитового терміну.

Як вказано в матеріалах справи, Наталія Розсохач родом із Великих Мостів, що на Львівщині. За версією слідства, у 2023 році вона систематично поширювала в забороненій соцмережі «Однокласники» пропаганду тоталітарного режиму. Зокрема вона ставила уподобайки під публікаціями з символікою Радянського Союзу.

У суді Наталія Розсохач свою провину визнала та підтвердила обставини справи. Суддя Червоноградського райсуду Неля Отчак визнала її винною за ч. 1 та ч. 2 ст. 436-1 ККУ та призначила сукупно 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Однак суд звільнив її від відбування покарання і призначив рік іспитового терміну. Крім цього, вона має сплатити 15 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.