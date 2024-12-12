15-річний Артут з хірургом Гнатом Геричем

Хірурги львівської дитячої лікарні св. Микола вперше провели складну реконструктивну операцію з відновлення сідничного нерва 15-річному мешканцю Івано-Франківська, який потрапив у ДТП і отримав складні травми. Зокрема, у нього розірвався сідничний нерв і він зовсім не відчував правої ноги.

Артур Мигович потрапив у ДТП у серпні цього року. Він їхав на скутері і на повороті зіштовхнувся з легковим автомобілем. Хлопець отримав важкі травми: чотири переломи ноги, перелом лівої ключиці та кісток тазу. Він втратив багато крові, і надії, що він виживе, було мало, лише 30%. Пацієнту провели чотири переливання крові та чотири операції. І хлопець вижив, його стан стабілізувався, повідомили у лікарні.

Та пізніше виявилося, що хлопець зовсім не відчуває правої ноги. Тож батьки Артура звернулися по допомогу до львівських спеціалістів. Його обстежили і з’ясували причину – розрив сідничного нерва, який відіграє ключову роль у забезпеченні рухової та чутливої функції ніг. До того ж, розрив був значним , аж 7 см.

Єдиний шанс повернути хлопця до активного життя – складна реконструктивна операція з відновлення нерва. Такі втручання в лікарні ще не проводили, тому дитячі хірурги залучили колег з лікарні св. Пантелеймона, які часто оперують дорослих пацієнтів з такою ж проблемою.

«Ми маємо великий досвід в лікуванні нервів. Для відновлення в Артура функції нижньої кінцівки ми спільно з дитячими хірургами виконали реконструктивну операцію з аутотрансплантації фрагменту нерва з гомілки на місце дефекту магістрального сідничного нерва. А тоді за допомогою мікрохірургічної техніки наклали спеціальні шви для того, щоб відновилася чутливість ноги», – каже завідувач 1-го відділення Центру хірургії та онкології лікарні св. Пантелеймона Гнат Герич.

Кінцевий результат після таких втручань, кажуть лікарі, залежить не лише від уміння хірургів, а й від самої здатності пересадженого нерва до регенерації. У Артура все спрацювало добре, процес відновлення розпочався.

«Відразу після операції я вперше за довгий час відчув свою стопу. Почали бігати мурашки, і я відчуваю, що щось прострілюється в нозі. Я дуже щасливий, бо це означає, що мій нерв відновлюється», – каже хлопець.

Попереду на Артура чекає тривала реабілітація та щомісячні огляди, аби відстежувати динаміку відновлення нерва.