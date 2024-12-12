ГО «Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії», очолювана Артемом Колюбаєвим, стала одним із ключових ініціаторів унікального проєкту з доставки риболовецьких сіток із Нідерландів, які стали ефективним захистом для українських військових від ворожих дронів. Проєкт отримав назву «Павутиння» і про нього йшлося у фільмі, який вийшов у рамках Національного телемарафону.

Пошук інноваційного захисту для фронту розпочався з простого, але важливого питання: як зупиняти дрони ще до того, як вони досягнуть позицій військових? Відповідь знайшли в риболовецьких сітках, які здатні заплутувати безпілотники та зводити нанівець їхню загрозу.

Артем Колюбаєв, голова Спілки підприємців теле- та кіноіндустрії, розповідає про початок проєкту:

«Ми шукали практичне рішення, і риболовецькі сітки виявилися найкращим варіантом. Вони не лише ефективно зупиняють дрони, а й забезпечують нашим хлопцям додатковий захист. Перша партія у 100 тонн підтвердила свою ефективність, і зараз ми вже доставили понад 500 тонн із доступних 4 тисяч у Нідерландах».

Процес доставлення сіток – це складний і дороговартісний шлях, але команда не збирається зупинятися. Одна вантажівка коштує від 3 до 4 тисяч євро, але волонтери покривають ці витрати, щоб захистити якомога більше військових.

Артем Колюбаєв наголошує:

«Якщо ці 500 тонн сіток врятують хоча б одне життя, це вже виправдовує всі зусилля. Ми будемо продовжувати, поки кожен наш боєць не буде забезпечений надійним захистом».

Риболовецькі сітки стали ефективним бар’єром, особливо проти дронів-камікадзе. Завдяки їм вибух відбувається в повітрі, а не на позиціях, де перебувають військові.

ГО «Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії» не лише бере активну участь у доставці сіток, а й координує їхній розподіл серед підрозділів на передовій. Кожна партія потрапляє до гарячих точок на фронті.

Ігор Бондарчук, Олег Крот, Артем Колюбаєв

Успіх цієї ініціативи став можливим завдяки співпраці волонтерів, водіїв, донорів і організаторів. ГО «Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії» разом із іншими організаціями, такими як ГО «Фундація Течія» та БФ «Батальйон волонтер», продовжує свою роботу, забезпечуючи військових усім необхідним.

Благодійники розуміють, що люди сітки рятують життя, і кожен день їхньої роботи наближає Україну до перемоги.

Спілка разом із організаціями-партнерами у цій важливій і масштабній справі планує привезти весь доступний обсяг із 4 тисяч тонн сіток, щоб кожен підрозділ отримав необхідний захист. Ця ініціатива є яскравим прикладом того, як спільними зусиллями можна досягати вражаючих результатів і зберігати життя українських воїнів.

Українські волонтери доводять, що разом можна впоратися навіть із найскладнішими викликами, а такі ініціативи як «Павутиння» сприяють тому, щоб українська армія щодня ставала сильнішою, а Україна — ближчою до перемоги.