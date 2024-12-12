SkyUp базуватиметься у Кишиневі

З квітня 2025 року українська авіакомпанія SkyUp Airlines відновить регулярні рейси за 8 європейськими напрямками. Рейси будуть виконуватися з Кишинева, де буде базуватися авіакомпанія. Про це у середу, 11 грудня, повідомили на сайті авіакомпанії. За словами представників SkyUp, це є найзручнішим логістичним рішенням в умовах закритого неба над Україною.

«Попит на поїздки для відвідування родичів, підтримки ділових відносин, дипломатичних зусиль, гуманітарної діяльності чи журналістських обов'язків, продовжуючи інформувати світ про події в Україні, залишається високим. Враховуючи ці потреби та вимоги, ми обрали аеропорт Кишинева як один із найближчих міжнародних вузлових аеропортів поблизу кордону з Україною. Це робить його практичним та надійним вибором для організації міжнародних маршрутів», – йдеться у дописі.

Авіакомпанія виконуватиме польоти з Кишинева за 8 європейськими напрямками:

Париж – понеділок, п’ятниця

Лісабон – п’ятниця

Барселона – середа,

Аліканте – понеділок, п’ятниця,

Пальма-де-Майорка – середа, субота,

Ларнака – тричі на тиждень,

Салоніки – вівторок,

Іракліон – понеділок, середа, субота.

SkyUp – українська авіакомпанія, яка розпочала польоти 21 травня 2018 року. До початку повномасштабної війни вона базувалася в аеропорту «Бориспіль». Через війну авіакомпанія розпочала виконувати рейси для інших авіакомпаній на умовах ACMI-контрактів. Зокрема, SkyUp підписала договір із Wizz Air про залучення трьох літаків на період з 1 квітня 2024 до 31 березня 2025 року.

У травні 2023 року SkyUp відкрила повноцінну авіакомпанію в Європейському Союзі, щоб розширити там свою діяльність і користуватися перевагами «відкритого неба».