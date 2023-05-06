Український лоукостер SkyUp відкриває повноцінну авіакомпанію в Європейському Союзі, щоб розширити там свою діяльність і користуватися перевагами «відкритого неба», пише Avianews.

Як йдеться в публікації, SkyUp зареєструвала дочірнє підприємство SkyUp MT на Мальті й отримала необхідні сертифікати для польотів. Тепер лоукостер може здавати літаки з екіпажами іншим авіакомпаніям, а в подальшому планує сформувати власну польотну програму.

Зараз SkyUp MT має один авіалайнер – 189-місний Boeing 737-800 2011 року випуску. До кінця цього року компанія розширить флот підприємства літаками за новими контрактами, а не наявними у SkyUp.

Місяць тому SkyUp евакуювала з України свій останній літак. Він був у київському аеропорту «Бориспіль». До 24 лютого 2022 року SkyUp встигла перевезти в Європу 10 з 11 своїх літаків. Останній літак також уже був у польоті, він вже 20 хвилин пролетів із «Борисполя» в напрямку Кишинева, але «Украерорух» видав оповіщення, і компанія отримала наказ повернутись до «Борисполя». Тож цей літак перебував у «Борисполі» і там обслуговувався.

Щодо самого лоукостера SkyUp, то після 24 лютого 2022 року він змінив модель роботи. Якщо раніше авіакомпанія здійснювала власні регулярні та чартерні рейси, то тепер надає літаки разом із екіпажами в лізинг іншим авіакомпаніям, які мають дефіцит флоту.

Відкрите небо – це спільний європейський авіаційний простір, який дозволяє будь-якій авіакомпанії з будь-якої держави-члена (це члени ЄС і деякі зовнішні, зокрема Україна) виконувати рейси в усіх напрямках у межах Євросоюзу без обмежень.

Повітряний простір над Україною закрили 24 лютого 2022 року – у день початку повномасштабного вторгнення Росії.